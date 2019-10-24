Son Dakika Haberleri: Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı
Son Dakika Güncel Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı

Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı

30 dakika önce

Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttıSAMSUN - Samsun'da barajların doluluk oranı 2018 yılının ilk 10 ayına göre göre yüzde 2,2 arttı.

Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı

SAMSUN - Samsun'da barajların doluluk oranı 2018 yılının ilk 10 ayına göre göre yüzde 2,2 arttı.

2018 yılının ilk 10 aylık döneminde Samsun'da bulunan baraj ve göletlerin doluluk oranları 68,90 iken, 2019 yılında geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 2,2 artarak yüzde 71,10 oldu. Devlet Su İşlerinden alınan bilgiye göre; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 66,67, Suat Uğurlu Barajı yüzde 97,57, Çakmak Barajı yüzde 53,67, Ladik Gölü yüzde 36,58, Altınkaya Barajı yüzde 70,82, Derbent Barajı yüzde 94,92, Vezirköprü Barajı ise 62,56 doluluk oranına sahip.

Yüzde 2,2 arttı

2018 yılının ilk 10 ayında barajların ve göletlerin doluluk oranı yüzde 68,90 iken, 2019'un ilk 10 ayında doluluk oranı yüzde 2,2 artarak yüzde 71,10'a yükseldi.

Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Türkiye'nin askeri operasyonunu kınayan Avrupa Parlamentosu'na Ankara'dan çok sert tepki Bülent Turan'dan CHP'li Erdal Aksünger'in PYD açıklamasına tepki: Bir CHP'li yönetici çıkıp, "Kendinize gelin!" demeyecek mi? Son dakika: Resulayn'da YPG'li teröristlerden hain saldırı: 5 askerimiz yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki baraj ve göletlerin doluluk oranı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]