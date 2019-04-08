Samsun'daki Bıçaklı Saldırı
1 saat önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırır sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırır sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi. Kale
Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında Yaşar Ş'nin (34) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Kemal Akkaya
'nın (30) cenazesi Gazi Devlet Hastanesinden alınıp Kavak
ilçesine getirildi.
Akkaya'nın cenazesi Merkez
Yörgüç Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Cami
Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.
Dün, çarşıda ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, Yaşar Ş'nin saldırısı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı ise cinayet bürosu ekiplerince Bahçelievler Mahallesi
'nde yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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