Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Bıçaklı Saldırı

Samsun'daki Bıçaklı Saldırı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırır sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

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Samsun'un İlkadım ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırır sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında Yaşar Ş'nin (34) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Kemal Akkaya'nın (30) cenazesi Gazi Devlet Hastanesinden alınıp Kavak ilçesine getirildi.

Akkaya'nın cenazesi Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Cami Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.

Dün, çarşıda ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, Yaşar Ş'nin saldırısı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı ise cinayet bürosu ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Kemal Akkaya, İlkadım, Samsun, Güncel
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