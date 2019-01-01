Samsun'daki Bir Ev Yangını Korku ve Paniğe Neden Oldu
38 dakika önce
Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.
Samsun
'un Canik
ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.
Yangın, Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa
Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Selçuk
Duman'a ait iki katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Alevler bir anda evin her yerini sardı. Yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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