Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Bir Ev Yangını Korku ve Paniğe Neden Oldu

Samsun'daki Bir Ev Yangını Korku ve Paniğe Neden Oldu

38 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Samsun'daki Bir Ev Yangını Korku ve Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde bir evde çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın, Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Selçuk Duman'a ait iki katlı binanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Alevler bir anda evin her yerini sardı. Yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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