Samsun'daki Cinayet

Samsun'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Adem Gül'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.



İddiaya göre, 27 Aralık 2018'de arkadaşları ile Atakum ilçesindeki bir gazinoya eğlenmeye giden Adem Gül, kadın sanatçıdan şarkı isteğinde bulunmuş, isteğinin reddedilmesi üzerine şarkıcıya saldırmıştı.



Gazino çalışanları tarafından dışarı çıkartılan Gül, bir süre sonra dışarıya çıkan ve tartıştığı arkadaşlarından Nurettin Çınar'a yumruk atmıştı.



Yere düşüp başını betona çarpan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Çınar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Zanlı, Çarşamba ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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