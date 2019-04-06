Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Cinayet

Samsun'daki Cinayet

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla vurulan kişiyi kardeşinin öldürdüğü tespit edildi.

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Samsun'un Bafra ilçesinde silahla vurulan kişiyi kardeşinin öldürdüğü tespit edildi.

İshaklı Mahallesi'nde Mert A'nın (25), babası emekli polis Ahmet A'nın beylik tabancasıyla öldürülmesinin ardından baba emniyete götürüldü.

Ahmet A. emniyetteki ifadesinde, Mert A'yı kendisinin değil, diğer oğlunun vurduğunu söylemesi Enes A. (19) gözaltına alındı.

Baba Ahmet A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Enes A'nın ifadesinde, aralarında sürekli tartışma çıktığını, bu nedenle ağabeyini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Samsun'da dün evinde silahla vurularak ağır yaralanan Mert A, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Bafra, Samsun, Güncel
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