Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Cinayet

Samsun'daki Cinayet

17 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeş ile baba, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kardeş ile baba, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İshaklı Mahallesi'nde Mert A'nın (25), emekli polis babası Ahmet A'nın beylik tabancasıyla öldürülmesinin ardından baba emniyete götürüldü.
Ahmet A'nın, emniyetteki ifadesinde Mert A'yı kendisinin değil, diğer oğlunun vurduğunu söylemesi üzerine Mert A'nın kardeşi Enes A. (19) gözaltına alındı. Baba Ahmet A, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Enes A'nın çelişkili ifadeleri üzerine baba Ahmet A, yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Enes A. ile Ahmet A, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet A'nın ağır sağlık sorunları bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da dün evinde silahla vurularak ağır yaralanan Mert A, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:35 Kaynak: AA

Bafra, Samsun, Güncel
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