Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Cinayet Davasında Karar

Samsun'daki Cinayet Davasında Karar

1 saat önce

Samsun'da oğlunu silahla yaraladıkları iddiasıyla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan kadına 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun'daki Cinayet Davasında Karar, System.String[]
Samsun'da oğlunu silahla yaraladıkları iddiasıyla bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan kadına 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bahar Aksoy, tutuksuz sanıklar Hakan Kılınç ve Engin Kılınç ile maktulün yakınlarıyla taraf avukatları katıldı.

Aksoy, duruşmada yaptığı savunmada, olayda öldürme amacı bulunmadığını, oğlunun vurulduğunu görünce kendisini kaybettiğini ve rastgele ateş ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Aksoy'u kasten öldürme ve üç kişiyi öldürmeye teşebbüs ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından 30 yıl 3 ay, Kılınç'ı ise suça yardım etme suretiyle iştirak suçundan 14 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Engin Kılınç'ın ise beraatine hükmetti.

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde 7 Nisan 2017'de Bahar Aksoy, oğlu Baran Aksoy'u pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladığı iddia edilen Burak Yıldırım ve Oral Kılınç'ı ruhsatsız tabancayla ateş açarak yaralamış, başından yaralanan Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Bahar Aksoy ile azmettirici olduğu öne sürülen ağabeyi Engin Kılınç ve amcasının oğlu Hakan Kılınç gözaltına alınmış, Aksoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:38:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Cinayet Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]