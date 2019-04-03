Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Samsun'daki Cinayetin Zanlısı Yakalandı

49 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Samsun'daki Cinayetin Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde silahla bir kişiyi öldüren zanlı yakalandı.

Derecik Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'nde kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43) tabancayla ateş ederek öldüren Uğur S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu il merkezinde gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 30 Mart'ta aralarında çıkan tartışma sonucu nakliye işi yapan Uğur S'nin tabancayla vurarak ağır yaraladığı Kaplan, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde dün yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:47 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
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