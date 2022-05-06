Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

06.05.2022 14:39

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada silahla bir kişinin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan kavgada silahla bir kişinin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde Alihan Kıllı'yı (21) öldürdükleri iddiasıyla aranan B.Ş.B. (21) ile K.K'nin (17) Çarşamba ilçesinde olduklarını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte 30 Nisan'da aralarında husumet bulunan B.Ş.B. ve K.K. ile tartışan ve silahla vurulan Alihan Kıllı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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