Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonları

Samsun'daki Deaş Operasyonları

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 operasyonda gözaltına alınan Iraklı 2 zanlı serbest bırakıldı.

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 operasyonda gözaltına alınan Iraklı 2 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde gözaltına alınan Irak uyruklu A.M.H.A.S. ile 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalanan M.S.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

A.M.H.A.S, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmek üzere emniyetten salıverildi.

Adliyeye sevk edilen M.S.M.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan A.M.H.A.S. 10 Ocak, M.S.M.M. ise dün gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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