Samsun'daki Deaş Operasyonları
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 operasyonda gözaltına alınan Iraklı 2 zanlı serbest bırakıldı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 operasyonda gözaltına alınan Iraklı 2 zanlı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım
ilçesi Kale
Mahallesi'nde gözaltına alınan Irak uyruklu A.M.H.A.S. ile 19 Mayıs
Mahallesi'nde yakalanan M.S.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
A.M.H.A.S, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmek üzere emniyetten salıverildi.
Adliyeye sevk edilen M.S.M.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılardan A.M.H.A.S. 10 Ocak, M.S.M.M. ise dün gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:12 Kaynak: AA
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