Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

12 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Y.Y.I.I. ve S.M.S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan S.M.S.A'nın savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen Y.Y.I.I ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Q.M.K.A 20 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:44 Kaynak: AA

Irak, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı 25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 11:56:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]