Samsun'daki Deaş Operasyonu
12 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince İlkadım
ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Y.Y.I.I. ve S.M.S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan S.M.S.A'nın savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.
Adliyeye sevk edilen Y.Y.I.I ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kentte 18 Aralık
'ta düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlıdan Q.M.K.A 20 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:44 Kaynak: AA
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