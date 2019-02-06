Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

43 dakika önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı sınır dışı edilecek.

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu S.J.M.M. ve I.A.M.A. ile Suriye uyruklu A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak, sınır dışı edilmesine karar verildi.

Şüpheliler, İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: AA

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