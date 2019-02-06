Samsun'daki Deaş Operasyonu
43 dakika önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı sınır dışı edilecek.
Samsun
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 zanlı sınır dışı edilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak
uyruklu S.J.M.M. ve I.A.M.A. ile Suriye
uyruklu A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak, sınır dışı edilmesine karar verildi.
Şüpheliler, İlkadım
ve Canik
ilçelerinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:03 Kaynak: AA
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