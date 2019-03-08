Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

36 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden S.H.A, M.H.A. ve J.M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.


Samsun'da üç gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:59 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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