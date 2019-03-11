Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

2 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi, zanlılardan 2'si tutuklandı.

Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi, zanlılardan 2'si tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden A.S, O.M.A.G, A.F.M, Y.A.S. ve A.K.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S. ile A.K.A.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haklarında yurt dışı yasağı getirilen O.M.A.G, A.F.M. ve Y.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun'da beş gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı Şarkıcı Hatice, Podyumda Yürürken Kalçasını Gösterdi

Kanser Tedavisi Gören Mesut Yılmaz'dan Açıklama: Kemoterapi Görüyorum! Fenerbahçe'de Sezon Sonu Kıyım! Tam 14 İsim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 18:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]