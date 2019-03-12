Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

2 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi, zanlılardan biri tutuklandı.

Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi, zanlılardan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K.A.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haklarında yurt dışı yasağı getirilen 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun'da beş gün önce 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, biri Suriyeli 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:17 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:21:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]