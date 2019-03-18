Samsun'daki Deaş Operasyonu
48 dakika önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Samsun
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 3'ü savcılık talimatıyla salıverildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.H. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 12 Mart'ta İlkadım
ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA
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