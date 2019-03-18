Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

48 dakika önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'daki Deaş Operasyonu, System.String[]
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüpheliden 3'ü savcılık talimatıyla salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.H. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 12 Mart'ta İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:52 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu Duyurdu: İran'la Ortak PKK Operasyonu Yapmaya Başladık Hollanda'daki Silahlı Saldırıyla İlgili Şüphelinin Yakınlarından Açıklama: Ailevi Meseleleri Vardı Kayınpederini Tüfekle Vurarak Öldüren Damadı, Babası Jandarmaya Teslim Etti Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]