Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Deaş Operasyonu

Samsun'daki Deaş Operasyonu

2 saat önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 3 zanlı sınır dışı edilecek.

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 3 zanlı sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu R.S, M.O.A.R.A. ve H.S.M.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılarak sınır dışı edilmesine karar verildi.

İlkadım ilçesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 3 Iraklı şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:57 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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