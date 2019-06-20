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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

59 dakika önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.H.M.M. ve A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.M.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli A.K.H'nin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
Zanlılar, 2 gün önce Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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