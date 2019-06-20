Samsun'daki DEAŞ operasyonu
59 dakika önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:46 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan Irak
uyruklu M.H.M.M. ve A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.M.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli A.K.H'nin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
Zanlılar, 2 gün önce Atakum
ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
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