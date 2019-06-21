Samsun'daki DEAŞ operasyonu
51 dakika önce
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:11 Kaynak: AA
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak
uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı, 3 gün önce Atakum
ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
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