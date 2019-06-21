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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

51 dakika önce

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu A.K.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı, 3 gün önce Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:11 Kaynak: AA
Irak, Samsun, Güncel
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