Samsun'daki DEAŞ operasyonu
1 saat önce
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu B.M, O.M, ve M.M. isimli kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Canik ilçesinde üç gün önce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösterdi: Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 ton 562 kilogram esrar ele geçirildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi iptal edildi