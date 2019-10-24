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Samsun'daki DEAŞ operasyonu

1 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu B.M, O.M. ve M.M. isimli kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla salıverildi.

Canik ilçesinde 3 gün önce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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