Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şahıs savcı tarafından serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden tespit adreslere terör örgütü DEAŞ ile ilgili 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanlardan 1 kişi hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilince söz konusu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise savcı tarafından serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından serbest bırakılan 2 kişi de sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltında bulunan 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN