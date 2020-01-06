Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı

6 saat önce

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi daha savcı tarafından serbest bırakıldı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 kişi daha savcı tarafından serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden tespit adreslere terör örgütü DEAŞ ile ilgili 31 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. 6 kişi savcının talimatıyla bugün serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasına karar verilen 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.


Öte yandan, operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınanların arasında bulunan 1 kişi hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için tutuklanmış, sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi de serbest bırakılıp sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.


TEM Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan 7 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi
Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?

Son Dakika Haberleri
19:15 Avrupa Birliği: Libya'da siyasi çözüme odaklanılmalı - Son Dakika Haber
19:15 İran dini lideri Hamaney öldürülen General Süleymani için gözyaşı döktü - Son Dakika Haber
19:08 Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika Haber
19:05 Avustralya yangınları: Neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne? - Son Dakika Haber
18:59 Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
18:23 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor - Son Dakika Haber
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 19:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 6 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]