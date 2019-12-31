Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı

6 saat önce

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs sayısı 20'ye çıktı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı, System.String[]

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs sayısı 20'ye çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden tespit adreslere terör örgütü DEAŞ ile ilgili dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu.


6 kişi daha gözaltına alındı


Operasyonu genişleten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 20 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.


Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
19:31 Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı - Son Dakika Haber
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber
19:24 Hong Kong'da 2020 kutlanıyor - Son Dakika Haber
19:24 Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
19:20 Libya'da siyasi dengeyi değiştiren General Halife Hafter kimdir? - Son Dakika Haber
18:55 Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]