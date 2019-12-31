Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı - Son Dakika

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı

12 saat önce

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs sayısı 20'ye çıktı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltı sayısı 20'ye çıktı, System.String[]

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs sayısı 20'ye çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katkılarıyla Samsun'un Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerinde önceden tespit adreslere terör örgütü DEAŞ ile ilgili dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda Iraklı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu.


6 kişi daha gözaltına alındı


Operasyonu genişleten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 20 kişinin Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmalarının devam ettiği öğrenildi.


Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:42 Kaynak: İHA
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