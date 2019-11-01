Son Dakika Haberleri: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı
Son Dakika Güncel Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı

7 saat önce

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı, System.String[]

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 11 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince gözaltı süresi uzatıldı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 gün önce İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir zanlı işlemlerinin ardından salıverilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlının gözaltı süresi uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]