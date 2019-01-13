Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Doktora Darp İddiası

Samsun'daki Doktora Darp İddiası

1 saat önce

Samsun'da doktoru darbettikleri ileri sürülen 2 hasta yakını gözaltına alındı.

Samsun'daki Doktora Darp İddiası, System.String[]
Samsun'da doktoru darbettikleri ileri sürülen 2 hasta yakını gözaltına alındı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık'a sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları iddia edilen hasta yakınları Y.A. ve E.A, polis ekiplerince İlkadım ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerden Y.A. İlyasköy Polis Merkezi'ne, yaşı küçük E.A. ise Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli asistan doktor Hüseyin Tufan Yanık, dün hasta yakınlarının saldırısına uğramış, Gazi Devlet Hastanesinde müşahede altına alınan doktorun şikayeti üzerine polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:23 Kaynak: AA

Hüseyin Tufan, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti MHP Samsun İl Başkanlığına Karapıçak Atandı

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:48:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Doktora Darp İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]