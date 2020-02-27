Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika
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Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi

6 saat önce

SAMSUN'da 4 gün boyunca haber alınamayan ve evinde ölü bulanan doktor Oğuz Erdoğan (45), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Samsun'daki evinde ölü bulunan doktor, İzmir'de toprağa verildi, System.String[]

SAMSUN'da 4 gün boyunca haber alınamayan ve evinde ölü bulanan doktor Oğuz Erdoğan (45), memleketi İzmir'de toprağa verildi. Aysel Erdoğan, kardeşinin cenazesinde, "Ablan burada, annen burada; nereye gidiyorsun?" diyerek, gözyaşı döktü.

Samsun Havza Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıldır kulak, burun, boğaz uzmanı olarak görev yapan doktor Oğuz Erdoğan'dan 4 gün boyunca haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Erdoğan'ın Atakum ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, zili çaldı; ancak kapıyı açan olmadı. Polis ekipleri, kapıyı kırarak, girdiği evde Erdoğan'ı koltukta hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Erdoğan'ın cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi. Doktor Oğuz Erdoğan için bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erdoğan'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Erdoğan'ın tabutu cenaze aracına götürülürken, abla Aysel Erdoğan, "Ablan burada, annen burada; nereye gidiyorsun?" diyerek, gözyaşı döktü. Oğuz Erdoğan'ın cenazesi, Güzelbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Oğuz Erdoğan, Samsun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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