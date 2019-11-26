Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dün örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16'sı yakalanmıştı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun, İstanbul , Aydın , Antalya , Ankara , Mersin , Şırnak , Siirt , Kayseri , Şanlıurfa , Kocaeli , Mardin ve İzmir 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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