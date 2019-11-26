Son Dakika Haberleri: Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi
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Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü adliyeye çıkarıldı.

Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dün örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, 16'sı yakalanmıştı.

Samsun, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:16 Kaynak: AA
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