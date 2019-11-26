Samsun'daki FETÖ'nün ankesör soruşturması şüphelilerinden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Samsun, İstanbul, Aydın, Antalya, Ankara, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri, Şanlıurfa, Kocaeli, Mardin ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, dün örgütün "mahrem imamlarınca" kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 17'si yakalanmıştı.