Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat - Son Dakika

Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alan bir firma tarafından, yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyon 250 bin avroluk ihracat yapıldı.

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alan bir firma tarafından, yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyon 250 bin avroluk ihracat yapıldı.

Nitelikli döküm işi yapılan ve geçen yıl üretime geçen, 2 milyon avroya mal olan Eurocast Döküm AŞ'de 40 kişi istihdam ediliyor.

Yüzde 100 ihraç üzerine üretim yapılan fabrikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de ihracata devam edildi.

Havza OSB'de ilk üretime geçen firma olan Eurocast Döküm AŞ, 2020 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 250 bin avroluk ihracat gerçekleştirildi.

2021 yılı hedefi 5 milyon avroluk ihracat

Eurocast Döküm AŞ'nin ortaklarından ve Genel Müdür Mustafa Bakır, AA muhabirine, 2018 yılında 13 bin 210 metrekare yer tahsisinin ardından fabrika inşaatının geçen yıl sonunda tamamlandığını söyledi.

Yılın ilk aylarında yaşayan Kovid-19 süreci nedeniyle istihdam sayısında istedikleri yerde bulunmadıklarını aktaran Bakır, yıl sonuna kadar çalışan sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Nitelikli çelik döküm yaptıklarını dile getiren Bakır, "Ürettiğimiz ürünlerin tamamını Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu yıl sonu hedefimiz 2 milyon 500 bin avroluk ihracat. 2021 yılı için hedefimiz ise olumsuz havanın dağılması, planlarımızın devreye girmesiyle 5 milyon avro." dedi.

Bakır, kendilerine yardımcı olan kent yöneticilerine teşekkür ederek, "İstihdam sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bize hizmet veren firmalardaki kapasiteleri artırarak, onlarda da artı bir değer katmaya, öncelikle Havza'ya, sonra bölgeye ve Türkiye'ye katkı sağlamayı istiyoruz." dedi.

Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat

İhracat, Samsun, Havza, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 01:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı         
13:17
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü         
13:05
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir         
12:53
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor         
12:49
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz         
12:47
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak         
12:42
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil         
12:38
"Yılan avcısı" olarak bilinen adam, elleriyle yakaladığı yılanların metresine 300 lira alıyor         
12:32
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı         
12:32
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi         
12:31
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir         
12:25
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor         
12:25
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor         
11:53
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?         
11:51
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti         
11:49
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi         
11:48
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı         
11:46
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor         
11:44
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi         
11:43
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı         
11:40
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı         
11:23
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi         
11:16
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı         
11:15
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi         
11:10
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti         
11:07
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz? Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?         
11:06
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu         
10:58
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile         
10:57
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı         
10:54
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 14:02:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]