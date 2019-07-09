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Samsun'daki halıcı yangınından acı haber

26 dakika önce

Samsun'da halı mağazasının alev alev yanması sonucu dumandan zehirlenen iş yeri sahibi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'daki halıcı yangınından acı haber, System.String[]
Samsun'da halı mağazasının alev alev yanması sonucu dumandan zehirlenen iş yeri sahibi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya'ya (72) ait Selçuk Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Abdullah Kaya'yı iş yerinden baygın halde çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kaya yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Abdullah Kaya yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:03 Kaynak: İHA
Abdullah Kaya, Samsun, 3. Sayfa
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