Samsun'daki halıcı yangınından acı haber
26 dakika önce
Samsun'da halı mağazasının alev alev yanması sonucu dumandan zehirlenen iş yeri sahibi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:03 Kaynak: İHA
'da halı mağazasının alev alev yanması sonucu dumandan zehirlenen iş yeri sahibi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Kaya
'ya (72) ait Selçuk
Halı adlı mağazada yangın çıktı. Bu sırada iş yeri sahibi Abdullah Kaya önce iş yerinden kendisini dışarı attı daha sonra da halılarını kurtarmak için iş yerine geri girdi. Bu sırada alevler bir anda etrafı sarınca içeride mahsur kaldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Abdullah Kaya'yı iş yerinden baygın halde çıkardı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Kaya yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Abdullah Kaya yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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