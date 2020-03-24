Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor - Son Dakika

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor

6 saat önce

Samsun'un Havza ve Ladik ilçelerindeki halk eğitim merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için maske imal ediyor.

Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor, System.String[]

Samsun'un Havza ve Ladik ilçelerindeki halk eğitim merkezleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için maske imal ediyor.

Havza Halk Eğitim Merkezi (HEM) usta öğreticileri, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretmeye başladı.

İlk etapta 1000 adet imal edilecek maskelerin bir bölümü, Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçeçi ve hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Nizamettin Gündüz'e teslim edildi.

Havza HEM Müdürü Kudret Ergül, AA muhabirine, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını karşısında sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla maske üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Usta öğreticilerle gönüllülük esasına göre maske ürettiklerini belirten Ergül, talep gelmesi halinde planladıklarından fazla da üretebileceklerini kaydetti.

Başhekim Keçeçi ise Türkiye ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle kritik günler yaşandığına işaret ederek, "Bu dönemde sağlık kuruluşlarımız özellikle koruyucu cerrahi maskelere büyük ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesinde bizlere destek olan Halk Eğitim Müdürü ve çalışanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi ile Ladik Devlet Hastanesi Başhekimliği iş birliğinde maske üretim çalışması başlatıldı.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız da koronavirüs salgınından korunma amacıyla yapılan maskelerin gönüllü olarak usta öğreticiler tarafından evlerinde üretildiğini söyledi.

Malzeme giderlerinin Ladik HEM ile Ladik Devlet Hastanesi Başhekimliğince karşılandığını anlatan Ayyıldız, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kurslarımıza geçici süreyle ara verildi. Kurs eğitmenlerimiz kendi istekleri ile maske üretimine evlerinde başladı." diye konuştu.

Koronavirüs, Samsun, Ladik, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:18 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü         
16:13
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi         
11:45
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 00:02:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'daki halk eğitim merkezlerinde sağlık kuruluşları için maske üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]