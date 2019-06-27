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Samsun'daki kaçakçılık operasyonu

44 dakika önce

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı salıverildi.

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Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 4'ü, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen M.Ö, M.A.Y. ve H.K. ise tutuklama talebiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ekipler, 2 günce kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron ile 35 şişe kaçak içki ele geçirmiş, 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:42 Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel
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