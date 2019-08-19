Son Dakika Haberleri: Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
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Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Samsun'daki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Samsun- Sinop karayolu Lengerli Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Samsun istikametine seyir halinde olan Miktat Öztürk idaresindeki KA TS 9898 yabancı plakalı otomobil ile Nuri Liman'ın kullandığı 55 NL 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Nuri Liman ve Miktat Öztürk (47) ile Meryem Öztürk (51), Hacire Öztürk (43), Rüveyda Öztürk (11) ve Mustafa Koç yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hacire Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Rüveyda Öztürk de sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Nuri Liman ise hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • mahmut mücahit Kayarci : İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun Allah geride kalanlarına sabri cemil ihsan eylesin Öztürklerin başı sağ olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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