Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika
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Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı

23.07.2022 12:29

Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı Samsun'da 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı

SAMSUN - Samsun'da 3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Canik ilçesinde hızla kaldırıma çarpan sürücünün ağır yaralandığı kaza da bu görüntüler arasında yer aldı.

Samsun şehir merkezinde dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen bazı kazalar KGYS kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Samsun'un Canik ilçesi viyadük altında meydana gelen kazada, hızla gelen 55 AFM 019 plakalı otomobil kaldırıma çarpıyor. Sürücü kazayı ağır yaralı olarak atlatıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halinde bir motosikletli kurye ise yaya geçidinde önüne çıkan yayalara çarpmamak için devriliyor. Başka bir kazada ise yola çıkan hafif ticari araca kamyonet çarpıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla görüntüleri paylaştı. Kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'daki kazalar KGYS kameralarına böyle yansıdı - Son Dakika
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