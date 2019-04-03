Samsun'daki Muhtarlık Seçimi Kavgası
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtar adayları arasındaki kavga ile ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde muhtar adayları arasındaki kavga
ile ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Umut Mahallesi'nde oy sayımının ardından muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir A. (38), Turan Ş. (30) ve Erdem A. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimde, Umut Mahallesi Camisi'nde oy sayımının ardından muhtar adayları Dursun Ali Sevinç
ile Yaşar Akdağ
ve yakınları arasında tartışma çıkmış, yaşanan arbedede 2'si kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi olmak üzere, 11 kişi darbedilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:21 Kaynak: AA
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