Samsun'daki Niksarlılar buluştu - Son Dakika

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, bir araya geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinden gelerek Samsun'da ikamet eden Niksarlılar, iş birliği içinde olabilmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Amisos Restoran'da buluştu.

Niksarlılar adına konuşan Mücahit Erbin, tarih ve kültürü oldukça zengin olan Niksar'ın kültürünü Samsun'da yaşatabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek adına neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kentte yoğun bir nüfusa sahip olduklarını belirten Erbin, hemşehrilerini bir çatı altında toplayabilmek adına dernek çalışmalarını masaya yatırdıklarını kaydetti.