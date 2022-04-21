Samsun'daki Niksarlılar iftarda buluştu - Son Dakika

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, iftarda bir araya geldi.
Samsun Niksarlılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (SAMNİKDER) Atakum ilçesindeki restoranda iftar programı düzenlendi.
Dernek başkanı Yavuz Selim Dalkılıç, katılımlarından dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.
Dalkılıç, programa katılan AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, derneğin onursal başkanı Fikri Akça, derneğin kurucu başkanı Metin Ergüden ve ses sanatçısı Özgür Güney'e teşekkür plaketi verdi.
Özgür Güney, iftarın ardından yöresel türküler seslendirdi.
Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin de katıldı.
Kaynak: AA
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