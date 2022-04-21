Samsun'daki Niksarlılar iftarda buluştu - Son Dakika
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Samsun'daki Niksarlılar iftarda buluştu

21.04.2022 20:26
Samsun'daki Niksarlılar iftarda buluştu

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, iftarda bir araya geldi.

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, iftarda bir araya geldi.

Samsun Niksarlılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (SAMNİKDER) Atakum ilçesindeki restoranda iftar programı düzenlendi.

Dernek başkanı Yavuz Selim Dalkılıç, katılımlarından dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.

Dalkılıç, programa katılan AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, derneğin onursal başkanı Fikri Akça, derneğin kurucu başkanı Metin Ergüden ve ses sanatçısı Özgür Güney'e teşekkür plaketi verdi.

Özgür Güney, iftarın ardından yöresel türküler seslendirdi.

Programa AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin de katıldı.

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Hisarcık, Atakum, Samsun, Selim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'daki Niksarlılar iftarda buluştu - Son Dakika


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