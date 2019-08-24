Samsun'daki sağanak - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Elbette bu manzaraları yaşamak istemiyoruz ama böyle bir felaketin telafisini de mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yapmak, yaraları en hızlı şekilde sarma noktasında iradeye sahibiz." dedi.

Karaaslan, sağanak ve selin etkili olduğu Terme ve Salıpazarı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Zarar gören köprü, tarım alanları ve dere ıslah çalışmalarını inceleyen Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hiç kimsenin istemediği bir görüntü ile karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Karaaslan, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle sel felaketi ve heyelan yaşandığını söyledi.

Metrekareye 200 kilogram kadar yağış düştüğünü bildiren Karaaslan, şöyle devam etti:

"Yağış gece boyunca devam etti. Ama hamdolsun, devletimizin bütün imkanları buradaydı. Bizi üzen en önemli nokta, iki can kaybımızın olmasıdır. Dün ailelerin yanındaydık. Salıpazarı'nda aynı köyden, aynı mahalleden heyelan nedeniyle sele kapılarak hayata veda ettiler. Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer taraftan yaraların sarılması için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Gerek Valiliğimiz gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyeleri ile milletvekillerimiz, DSİ, AFAD'ın, ilgili bakanlıklarımızın bütün ekipleri ile sahadayız. Elbette bu manzaraları yaşamak istemiyoruz ama böyle bir felaketin telafisini de mümkün olduğu kadar hızlı şekilde yapmak, yaraları en hızlı şekilde sarma noktasında iradeye sahibiz."

Karaaslan, önceden sel felaketleri ve su taşkınları ile ilgili alınan tedbirlerin etkili olduğuna dikkati çekerek "Salıpazarı'nda selin çok daha derin ve dramatik etkileri olmamasının sebebi, önceden alınmış tedbirlerdir. Bu anlamda Devlet Su İşleri başta olmak üzere ilgili bütün kurumların yaptığı çalışmalar var bölgede. Çünkü Karadeniz, heyelan ve selin yoğun olarak yaşandığı bir bölge. O nedenle önlem almak çok çok önemli." diye konuştu.

Bugün de yaraların sarılacağını, gelecek dönemde tekrar aynı kötü tecrübeleri yaşamamak için alınacak tedbirler de bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, "Zaten geçtiğimiz günlerde Terme'de yaşanan sel felaketinin arkasından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bir toplantı yapmıştık. Orada çok önemli birtakım kararlar aldık. En kısa zamanda da bunların uygulamaya geçmesine bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İncelemelere AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile DSİ ve AFAD yetkilileri de katıldı.