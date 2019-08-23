Son Dakika Haberleri: Samsun'daki selde 1 kişi hayatını kaybetti
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Samsun'daki selde 1 kişi hayatını kaybetti

20 dakika önce

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Samsun'daki selde 1 kişi hayatını kaybetti , System.String[]

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Salıpazarı, Samsun, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:05 
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