Samsun'daki selde 1 kişi hayatını kaybetti
20 dakika önce
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:05
Meteorolojiden uyarı: Sıcaklık pazar günü 40 dereceye kadar çıkacak Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek