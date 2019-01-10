Samsun'daki Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon
34 dakika önce
Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve bazı ilçelerde kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Ç, Sedat K. ve Fikri D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İlkadım, Tekkeköy, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde, 2 gün önce belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı, adreslerde yapılan aramada, 8 tabanca, 10 şarjör, 265 tabanca fişeği, fişek doldurma aparatı, muşta, bir miktar esrar ve 2 tablet uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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