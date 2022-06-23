Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

23.06.2022 13:45
Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. ve N.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 23 Haziran'da kentte M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç'nin ikametgah ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ile silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ö. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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