Ekipler, 23 Haziran'da kentte M.Ö, N.C, Y.Ö. ve H.Ç'nin ikametgah ve iş yerlerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ile silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirmişti. Gözaltına alınan zanlılardan Y.Ö. ve H.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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