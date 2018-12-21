Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'daki Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

4 saat önce

Samsun'da, "silah ve uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun'daki Silah ve Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, "silah ve uyuşturucu ticareti yapmak ve yağma" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "silah ticareti yapmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yağma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kent merkezi ile Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde 18 Aralık'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:28 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, Güncel
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