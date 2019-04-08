Samsun'daki Silahla Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahibi olduğu markette tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahibi olduğu markette tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.



Yenidoğan Mahallesi Şehit Asteğmen İlhan Namlı Caddesi'nde markete gelen Serkan Akman'ı (37) tabanca ve av tüfeğiyle yaralayan iş yeri sahibi Selim D'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.



Tartışmanın muhtarlık seçimi ve alacak meselesinden çıktığı öne sürüldü, Selim D'nin tabancayla 7 el, pompalı tüfekle bir el ateş ettiği belirlendi.



Gazi Devlet Hastanesinde tedavisi süren Akman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Dün market sahibi Selim D, iş yerinde tartıştığı Akman'ı silahla yaralamış, Bafra ilçesinde polis ekiplerine teslim olmuştu.

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