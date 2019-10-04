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Samsun'daki silahla yaralama

15 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

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Samsun'un Canik ilçesinde silahla yaralanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde H.S'nin kullandığı motosiklette bulunan E.K'nin iş yerine silahla ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Y.E.A. hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Tedavisinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.E.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, E.K. ile daha önceden husumetli olduğu C.A. arasında tartışma çıkmış, C.A'nın, ağabeyi Y.E.A'nın motosiklet dükkanına yöneldiği sırada E.K. yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etmiş, iş yerinde bulunan Y.E.A. bacağından yaralanmıştı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Şüpheliler H.S. ve E.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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