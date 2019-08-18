Samsun'daki silahlı kavga
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:44 Kaynak: AA
'un Çarşamba ilçesinde 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Taşdemir Mahallesi'nde bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan A.T. ve E.T'nin Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, bir çiftçin kına gecesinde iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi hafif yaralanmıştı.
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