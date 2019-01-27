Son Dakika Haberleri: Samsun'daki Silahlı Saldırı

Samsun'daki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ayakkabı boyacısı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ayakkabı boyacısı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçe merkezinde silahlı saldırıya uğrayan ayakkabı boyacılığı yapan Samet Gül, kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçan şüphelinin S.A. olduğunu belirledi.

Belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekkeköy ilçesinde dün pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Samet Gül (35), ağır yaralanmıştı. Gül, vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırılmış, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Samet Gül, Tekkeköy, Samsun, Güncel
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