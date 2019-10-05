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Samsun'daki silahlı saldırı

30 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Samsun'daki silahlı saldırı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tüfekle ateş ettikleri öne sürülen Muhammet Ali Ç. (18) ile Burak K. (21) ve yanlarında bulunan Mert Ö'yü (17) yakaladı.

Mert Ö. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Ç. ve Burak K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün İstiklal Caddesi ile Talimhane Caddesi'nin kesiştiği noktada aralarında husumet bulunan Muhammet Ali Ç'nin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ertuğrul K. bacağından yaralanmış, yoldan geçen Samet K. (31), Altuğ Ünal S. (18) ve Alper Y'ye saçma isabet etmişti.

Muhammet Ali, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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