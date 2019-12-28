Samsun'daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye çıkarıldı - Son Dakika
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Samsun'daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye çıkarıldı

6 saat önce

Samsun'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

Samsun'daki silahlı saldırının şüphelileri adliyeye çıkarıldı, System.String[]

Samsun'da, 4 ayrı yerde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde barlara tüfekle rastgele ateş ederek 4 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.K, F.K, Y.T, F.T. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde dün, iki araçla 4 ayrı bara tüfekle rastgele ateş ederek 4 kişiyi yaralayıp kaçan şüpheliler, polislerce olayda kullanılan tüfekle birlikte yakalamıştı.

İlkadım, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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